Sandigliano, premi di studio 2023 agli studenti residenti più meritevoli.

Il Comune di Sandigliano, come ogni anno, ripropone i premi in denaro agli studenti residenti più meritevoli. I premi verranno concessi in base a graduatorie suddivise per le 5 categorie:

- Possessori di "Diploma di Licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione", conseguito mediante superamento di esame di Stato.

- Possessori di "Diploma di scuola secondaria di 2° grado", conseguito mediante superamento di esame di Stato.

- Possessori di Diploma di Laurea, di cui all'art. 3, comma 1 - lett. a), del D.M. 22-10-2004, n. 270.

- Possessori di Diploma di Laurea magistrale, di cui all'art. 3, comma 1-lettera b) del DM 22-10- 2004, n. 270.

- Possessori di diploma di laurea magistrale conseguito dopo un percorso a ciclo unico avente durata di 5 o 6 anni.

Si ricorda che i titoli di studio, per aver accesso alla proposta, devono essere conseguiti fra il 1° agosto 2022 e il 31 luglio 2023 e i candidati, alla data di conseguimento del titolo, devono essere residenti a Sandigliano.

Tutte le domande dovranno essere presentate tramite sportello online entro il 20 novembre 2023 dal diretto interessato, esclusi i casi di studenti minori, di cui si dovranno occupare i genitori.

Durante la compilazione della domanda occorrerà compilare la dichiarazione autocertificata del possesso del titolo di studio e della votazione conseguita.

Per conoscere la natura dei premi e del relativo “regolamento comunale per la concessione dei premi di studio”, sarà sufficiente recarsi al seguente link: https://www.comune.sandigliano.bi.it/Dettaglionews?IDNews=256560