Ebike Biella, nuovo percorso per il fine settimana: Sette Fontane e Galleria di Rosazza, FOTO

Ecco da eBike qualche idea per il fine settimana in sella alla nostra due ruote...

Salita al Tracciolino da Sordevolo e San Grato, poi su verso l'Alpetto Superiore. Sulla strada però, due maremmani molto convinti che quella strada sia il loro territorio ed instauriamo un "dialogo" poco piacevole. Alla fine si stufano di abbaiare e mostrando tutta la dentatura ci lasciano passare.

Raggiunto il primo tour point (Sette Fontane quota 1550 m) ripartiamo in direzione Alpetto Superiore con l'idea di attraversare in quota senza dover necessariamente scendere e risalire, per proseguire verso il Giasit più alto, che si sporge verso la Valle di Oropa; ma la nebbia è fitta e non si vede neppure il sentiero…

Non abbiamo altra scelta (prudente) che quella di ridiscendere al Tracciolino per proseguire ma, i due maremmani, sono nuovamente in agguato e questa volta la "discussione" si fa anche più accesa per circa un quarto d’ora, prima di stufarsi nuovamente.

Non resta che aggirare l'ultimo punto in quota (Galleria di Rosazza), tornando a 1500 m di quota.

È ora di scendere: la temperatura è di 5 gradi mentre il nostro abbigliamento non è ancora esattamente invernale....

Finiamo con un veloce rientro lungo la Valle Cervo, chiudendo con 59,58 km 1.619d+ in 3h53m.

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi... (non ci sono costi!!)

Per info 335.825.7613.