Ripresi i lavori alla ex funicolare del Piazzo

“I lavori per la ex funicolare di Biella sono finalmente partiti”. Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà ritorna sull’argomento frutto in questi mesi di tante prese di posizione.

“Sono arrivate le parti meccaniche ed ora la ditta Dama può intervenire per risolvere il problema acustico ed addivenire al collaudo definitivo dell’impianto. Si tratta di un aspetto fondamentale per non perdere i fondi del Por Fesr con cui è stata finanziata”.

“Contestualmente all’installazione degli ammortizzatori sonori, procederemo alla riparazione del contrappeso e spero che in poche settimane, tempo permettendo, l’impianto possa tornare in funzione” conclude l’assessore.