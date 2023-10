I Venerdì della Sicurezza all’Higher Training Center di Città Studi Biella

La cultura della sicurezza è un pilastro fondamentale per garantire il benessere dei dipendenti e il corretto svolgimento delle operazioni. Essa non si limita solamente al rispetto delle normative e delle procedure, ma rappresenta un impegno collettivo finalizzato a creare un ambiente di lavoro dove la sicurezza è un valore condiviso. Su questa scia il Campus di Città Studi vuole offrire dei servizi formativi per lo sviluppo del Territorio su tematiche differenti che abbracciano il benessere psicologico fino alla valutazione dei rischi sia trasversali che specifici.

Infatti, Città Studi Biella, Highter Training Center con esperienza pluriennale nella formazione per la sicurezza, in collaborazione con SITA Academy, azienda leader di settore a livello nazionale, sta programmando per le prossime settimane I Venerdì della Sicurezza, un ciclo di incontri incentrati sulla formazione della sicurezza sul posto di lavoro e dedicati in particolare a RSPP, ASPP, Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri e formatori, ma aperti anche a tutte le altre figure professionali. I corsi prevedono una nuova e ricca offerta formativa, che il campus vuole offrire seguendo sempre come corrente lo sviluppo del Territorio, capace di affrontare sotto una chiave diversa temi delicati di prevenzione e protezione aziendale.

L’iniziativa prenderà il via venerdì 10 novembre e sarà incentrata su CONOSCERE, PREVENIRE E CONTRASTARE IL DISAGIO SUL LAVORO: MOBBING, STRAININGM SINDROME DI BURN.OUT, con la docenza di Barbara Sola, psicologa e psicoterapeuta psicoanalitica. Il secondo appuntamento in calendario è previsto per venerdì 17 novembre, con un pomeriggio dedicato al RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE, l’incontro sarà condotto dal personale dell’ASL Biella. A seguire, venerdì 24 novembre, si svolgerà una lezione condotta dal personale S.Pre.S.A.L. Biella sul tema IL PERICOLO NASCOSTO: IL GAS RADON. L’ultimo appuntamento si svolgerà il venerdì il 1° dicembre con un corso su CHECK -UP AZIENDALE: TRASVERSALITA’ NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, la cui docenza sarà riservata a AiFOS.

Ogni incontro avrà una durata di 4 ore, sarà valido come aggiornamento delle figure di ASPP/RSPP e accreditato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Biella e dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati delle province di Biella e Vercelli per l’ottenimento di 4 CFP. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 85511.11 o consultando il sito www.cittastudi.org