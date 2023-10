Vaccini Covid-19: Open Day ASL di Biella giovedì 2 novembre

L’Azienda Sanitaria di Biella, nell’ambito della campagna vaccinale promossa dalla Regione Piemonte, organizza un Open Day vaccinale per giovedì 2 novembre. L’evento a porte aperte è accessibile presso l’Hub vaccinale dell’Ospedale di Biella dalle ore 14.00 alle 17.30. Potranno accedere tutti i cittadini aventi diritto per effettuare la vaccinazione anti Covid-19 e, su richiesta, l'antiinfluenzale associata.

La sola vaccinazione antiinfluenzale, non associata all’anti-Covid, può essere effettuata presso l’ambulatorio del proprio Medico di medicina generale e presso le Farmacie del territorio.

Si ricorda che la campagna nazionale COVID si avvale delle nuove formulazioni monovalenti del vaccino Comirnaty, adattate alle nuove varianti del virus.

A chi è rivolta la vaccinazione Covid-19

La vaccinazione viene consigliata a familiari, conviventi e caregiver di persone con elevata fragilità. In fase di avvio della campagna, la vaccinazione è prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari.

In base a quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 30088 del 27.09.2023, la dose di richiamo viene offerta ai cittadini appartenenti alle seguenti categorie: Persone di età pari o superiore a 60 anni; Ospiti delle strutture per lungodegenti; Donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum” comprese le donne in allattamento; Operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza; Studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione; Persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di COVID-19 grave.

Per i cittadini aventi diritto che intendono vaccinarsi permane la possibilità di manifestare la propria adesione anche sul sito ilPiemontetivaccina.it, selezionando la voce “Vaccinazione anti Covid-19”.