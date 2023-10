Pollone: la Pro loco dona 2 mila euro alla Lilt di Reggio Emilia per ricordare Enrico Leone

La Pro loco di Pollone ricorda Enrico Leone, indimenticato appassionato di auto d’epoca morto il 24 ottobre 2017. A sei anni dalla sua scomparsa, l’associazione turistica pollonese ha deciso di donare 2.000 euro alla LILT, Lega Italiana lotta contro i tumori, sezione di Reggio Emilia. Il contributo è il ricavato del 5° Memorial Enrico Leone, raduno e tour nel biellese di auto e moto storiche organizzato nel mese di giugno proprio dalla Pro loco.

La consegna del contributo è avvenuta ieri, anniversario della morte dell’imprenditore biellese. «Enrico ebbe un tumore» ricorda Adriano Giaretta, presidente della Pro loco «motivo che ci ha spinti a donare il ricavato dell’evento realizzato in suo ricordo proprio a una realtà che quotidianamente lavora sulla prevenzione delle malattie tumorali. Inoltre siamo rimasti colpiti dalla devastazione che l’alluvione dello scorso luglio ha provocato in Emilia, regione che ha dovuto fare i conti con la perdita di tante vite umane, oltre agli ingenti danni a strutture pubbliche e private. Ci siamo consultati con LILT Biella e con la presidente Rita Levis, che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta, mettendoci in contatto con LILT Reggio Emilia, realtà che sta promuovendo un progetto innovativo dedicato ai giovani e alla prevenzione primaria. La donazione è stata inviata alla LILT di Reggio Emilia e in particolare all’attenzione del presidente Ermanno Rondini e di Sandra Bosi, ideatrice di molti progetti innovativi. La donazione è stata ovviamente anche concordata con la famiglia di Enrico Leone, il figlio Vittorio e la moglie Marcella Aglietta, co organizzatrice del Memorial di auto storiche e vice presidente della Pro loco».

Già in programma la sesta edizione del Memorial Enrico Leone, che si svolgerà a giugno 2024, sempre con l’obiettivo di fare del bene a chi ne ha più bisogno.