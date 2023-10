Ritorna l’ora solare: sabato 28 ottobre 2023 indietro le lancette

La stagione autunnale si avvicina e con il ritorno dell’ora solare, non dimentichiamoci di spostare le lancette. Nella notte fra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023 potremo dormire un’ora in più, spostando di un’ora indietro, il nostro orologio.

“Il mattino ha l’oro in bocca” e grazie ai 60 minuti di luce mattutina avremo la possibilità di riprenderci appena svegli, ma di conseguenza, per “chi dorme e non piglia pesci” la giornata si accorcerà e la sera il buio incomberà un’ora in anticipo.

Il cambio d’ora, come di consueto, avverrà alle ore 3:00, che diventeranno le 2:00, in un batter d’occhio.