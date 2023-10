Biella: all'ex funicolare apre il cantiere

In questi giorni è arrivato il materiale che il Comune di Biella stava aspettando, e a giorni si aprirà il cantiere all'ex funicolare.

L'impianto è fermo da luglio e non è più ripartito. "In questi giorni - spiega l'assessore ai Trasporti Davide Zappalà - è arrivato sia il materiale che aspettavamo per fare i lavori per ridurre le emissioni acustiche, che quello utile per risolvere i problemi di contrappeso. La ditta Dama, che ha in gestione l'ex funicolare si metterà al lavoro e tornerà presto in funzione".

Questione di giorni e il Piazzo sarà nuovamente collegato con Biella Piano. "Non sono interventi lunghi - conclude l'assessore - in una quindicina di giorni tornerà in servizio".

Negli ultimi anni sono stati spesi oltre 500 mila euro sull'impianto. E ora ne servono altri 115. "Stiamo facendo tutto il possibile per farlo funzionare a dovere, inimmaginabile smantellarlo, non avremo i soldi da restituire all'Europa che ce li ha dati per realizzarlo come è oggi", conclude l'assessore.