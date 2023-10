SPB Ilario Ormezzano finalmente nel biellese per questa gara contro Sant’Anna

Sarà battaglia al Palasarselli, questa domenica alle 18, per la SPB Ilario Ormezzano Sai. La gara contro Sant’Anna si disputerà in campo neutro, data l’indisponibilità del Palapajetta, casa dei bluarancio. Molto importante sarà l’apporto del pubblico, che speriamo riempirà la palestra chiavazzese.

La partita

La Pallavolo Sant’Anna si presenta come una squadra navigata di Serie B. Una formazione piena di giovani prospetti, uniti a giocatori di grande qualità ed esperienza. Sarà certamente una bella sfida per i biellesi, che sono a caccia della prima vittoria “casalinga”.

Il commento di Jacopo Marchiodi

“La gara di domenica si prospetta come una partita difficile, gli avversari sono forti e hanno più esperienza di noi in Serie B. Il nostro obiettivo resta comunque quello di giocare bene, anche perché è la prima partita a Biella, e riuscire a strappare più punti possibili. La sfida è dura ma in palestra stiamo lavorando bene e sicuramente punteremo a giocare la nostra miglior partita. Sappiamo che ogni sfida è fondamentale per il prosieguo della stagione e che dobbiamo cercare in ogni occasione di conquistare punti.”