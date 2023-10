Alimentare, Gancia (Lega), direttiva colazioni, Lega chiede di aumentare contenuti di frutta Per sostenere nostri produttori e promuovere alimentazione sana

Bruxelles, 25 ott - “Si discute al Parlamento europeo la cosiddetta ‘direttiva colazioni’, che si occupa, tra le altre cose, del contenuto minimo di frutta in confetture e succhi. La Lega si sta battendo per aumentare, e non ridurre come propone il relatore, questi valori. Abbiamo il dovere di sostenere il nostro settore della frutta: i nostri agricoltori lavorano per frutta di alta qualità e, con un elevato contenuto di frutta nelle confetture, si può garantire domanda costante per i loro prodotti. Promuovere una maggiore assunzione di frutta alla popolazione europea è di importanza fondamentale, e le confetture possono giocare un ruolo importante. Massimo impegno in questa direzione, per offrire un prodotto più autentico e per una scelta alimentare più sana”.



Così in una nota Gianna Gancia, europarlamentare della Lega, componente della commissione Envi, relatrice ombra del provvedimento.