Pallavolo, Team Volley: Altra trasferta in B2, destinazione Bellusco

Quarta giornata e seconda trasferta del campionato nazionale di Serie B2 per le ragazze del bonprix TeamVolley, impegnate nell’ennesima tappa del loro personalissimo “Giro di Lombardia”. Da Busnago a Bellusco, casa del Volley Brianza Est. Un avversario di assoluto valore, con gli stessi punti in classifica delle lessonesi: due vittorie esterne (nette) e una sconfitta al tie-break casalinga per loro. Di certo, Bellusco punterà a sbloccarsi di fronte ai propri tifosi. Primo servizio alle 21. Il vice-allenatore Paolo SALUSSOLIA: «Troviamo una squadra che dovrebbe puntare ai playoff, e che ha già affrontato una diretta concorrente. Credo che siano diverse rispetto alle avversarie che abbiamo già incrociato: non hanno una fisicità esagerata, se non qualche individualità con centimetri capace di fare molto bene determinate cose.

Abbiamo visto nei video un posto-4 lungo, un palleggio lucido, delle centrali forti sia in fast che in primo tempo, un libero che fa “arrabbiare” perché tiene in aria palloni impossibili. Una squadra solida. Dobbiamo tenerle sotto pressione, altrimenti rischiamo che ci mettano in difficoltà e ci “accorcino” la serata. Sono attaccabili, ma farlo richiede pazienza e questa a volte ci manca. In alcune fasi allungano l’azione, non dobbiamo forzare. Sarà uno scontro interessante, un “termometro” per capire a che punto siamo, contro avversari che hanno degli assi nel proprio mazzo. Sono curioso, c’è elettricità in palestra».

Aggiunge la centrale Giulia BONINI: «Abbiamo preparato bene la partita contro Bellusco, perché sabato l’asticella si alzerà nettamente. Sono una squadra forte e ben preparata che non ci darà mezzo margine d’errore. Dovremo fare attenzione ad evitare i cali di tensione e di intensità che abbiamo avuto in entrambe le nostre partite in casa. Possiamo divertirci e giocare una bella partita, speriamo di farlo. Siamo consapevoli del loro valore ma non siamo spaventate, bensì stimolate. In allenamento puntiamo a diventare un gruppo sempre più unito, nel gioco ma anche fuori: questa è un’occasione per dimostrarlo».

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Serie B2 Sabato 28/10, Palestra comunale di Bellusco (MB) Volley Brianza Est Polisportiva Bellusco – BONPRIX TEAMVOLLEY Serie D

Sabato 28/10, Palestra “Pertini” di Lanzo T.se (TO) Balamunt Minimold – BOTALLA TEAMVOLLEY Under18

Domenica 29/10, Palestra “S.Giuseppe” di Trecate (NO) Asd San Giuseppe Trecate - GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY Under16

Domenica 29/10, Palasport di Lessona (BI) DE MORI TEAMVOLLEY – Volley Vercelli U16f