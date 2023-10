San Marco: Soluzioni per Ogni Esigenza nel Mondo delle Vernici

San Marco, con una solida storia che abbraccia oltre 80 anni, emerge come simbolo dell'industria italiana delle vernici, facente parte del San Marco Group. Garantisce la diffusione dei suoi prodotti premium attraverso una rete capillare di rivenditori, rispondendo così alle diverse necessità di un mercato sia B2B che B2C.

Visitando il sito ufficiale del marchio, all’indirizzo www.san-marco.com, gli utenti incontrano tantissimi prodotti di alta qualità, realizzati nel completo rispetto dell’ambiente, innovativi e tecnologicamente all’avanguardia. Alcuni esempi? Oltre alle vernici e alle pitture dedicate agli spazi interni, è possibile acquistare smalti, stucchi, finiture per legno, impregnanti, fondi o fissativi.

Perfetti per donare un nuovo volto alle proprie pareti, i prodotti possono essere acquistati online in pochissimi click, incluse le pitture per interni. Vengono consegnati in appena 2-4 giorni lavorativi direttamente a casa del cliente e le spedizioni sono effettuate da corriere espresso.

Per ciò che riguarda i pagamenti, le modalità disponibili, fra cui carta di credito e debito, assicurano protezione e riparo da ogni rischio. Mentre in caso di dubbi, bisogno di assistenza o informazioni extra, è attivo un qualificato servizio di customer care multi-canale, a cui si unisce una completa sezione “FAQ”.

Oltre ai prodotti, sempre dall’e-commerce ufficiale, è possibile scoprire le ultime news di settore, nonché consultare i contenuti del Blog. Questi, in particolare, offrono consigli, spunti e indicazioni utili, ad esempio su come inibire la formazione dei batteri sulle proprie pareti di casa, utilizzando prodotti specifici.

San Marco, non a caso, rappresenta una realtà dinamica ed efficiente, che si impegna ogni giorno per raggiungere una posizione di leadership in Italia, nel settore dei sistemi vernicianti per l’edilizia professionale.

Il brand punta a fornire esclusivamente prodotti di alta qualità e a rafforzare i rapporti con i clienti italiani e stranieri, grazie ad un’offerta di servizi professionali. In più, aspira a rappresentare, sia in termini di etica aziendale che di responsabilità sociale, un rilevante punto di riferimento per collaboratori, acquirenti, fornitori e stakeholders. Il tutto, con lo scopo ultimo di promuovere la cultura dell'edilizia, del restauro e il valore del Made in Italy nel mondo.

San Marco, del resto, può fare affidamento su un fitto network di rivenditori, presenti sia in tutta Italia che all’estero. I centri di assistenza professionale, più specializzati e riforniti, costituiscono la rete premium. Senza scordare, infine, il ruolo svolto dall’e-commerce ufficiale, che consente di gestire gli ordini, mediante rivenditori selezionati.