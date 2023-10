La Pro Loco di Valdengo organizza, domenica 29 ottobre, “Maleficium”: una strada illuminata dai ceri guiderà i partecipanti sulla via che porta alla cima della collina valdenghese, strani personaggi e antiche leggende per una serata misteriosa.

Per partecipare sarà possibile recarsi, alle ore 17:30, al parco giochi di Via Libertà 49, in maschera; per info e prenotazioni: 351.599.2684.