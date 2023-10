I cori "A.N.A. "Stella Alpina" e “100 % misto - Made in Biella” in concerto a Gaglianico

Il Coro "A.N.A. "Stella Alpina" - Gruppo di Vergnasco e Magnonevolo - Sez. di Biella diretto da Cristian Donegà e il Coro “100 % misto - Made in Biella” diretto da Sandro Montalto, sabato 28 ottobre 2023 alle ore 20.45 si esibiranno presso la chiesa parrocchiale di S.Pietro a Gaglianico.

Questo il programma: Coro “A.N.A. Stella Alpina” Da Udin siam partiti arm. A.Dodero Belle rose du printemps arm. T.Usuelli; Sul Cappello arm. G.Malatesta; Bandiera Nera arm. G.Malatesta; La canzone del Grappa arm. G.Malatesta; Cimitero di Rose arm. L.Casanova; Fuga Montagne Valdotaines arm. G.Malatesta:

Coro “100% Misto – Made in Biella” Tourdion Pierre Attaingnant; Siyahamba Tradizionale africano; The Lion Sleeps Tonight Tradizionale africano (arr. S. Linda); Gabriel’s Oboe E. Morricone (elab. S. Montalto); Spirit of God J. E. Moore; An Irish Blessing Tradizionale irlandese (elab. J. E. Moore); Esta tierra J. Busto; Cielito Lindo Q. Mendoza (arr. S.Montalto); Mandela A. Nyberg

Per la realizzazione dell'evento di ringraziano: Il Parroco Don Paolo; Comune di Gaglianico; Pro Loco di Gaglianico; Gruppo Alpini sez. di Gaglianico