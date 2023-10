Forno Romagnolo 2 inaugura lo gnocco fritto: in moltissimi all’inaugurazione (FOTO)

Qualità, gusto e tradizione rappresentano gli ingredienti principali per Forno Romagnolo 2 e grazie ai prodotti d’eccellenza hanno saputo coinvolgere un incredibile numero di partecipanti.

Durante l’inaugurazione dello gnocco fritto sono stati serviti taglieri di salumi di prima scelta, formaggi, degustazioni di vino, prodotti di qualità e il protagonista assoluto: uno gnocco fritto totalmente artigianale e curato nel dettaglio, croccante e leggerissimo per soddisfare i palati più esigenti.

“La qualità richiede tempo – afferma lo staff – affettati tagliati sul momento, gnocchi appena usciti dalla padella e l’olio di frittura sempre nuovo, non ci hanno permesso di servire tutti in tempi brevi e ci scusiamo per l’accaduto. Ma siamo convinti che tutti coloro che hanno potuto assaporare i nostri prodotti ne sono rimasti soddisfatti!” Per questo motivo Forno Romagnolo intende offrire a tutti l’opportunità di assaggiare lo gnocco fritto a prezzi ridotti, per un mese intero: un ricco tagliere di 6 gnocchi, affettati vari in abbondanza (qualità Aglietti Carni, sia salumi che formaggi, da acquistare anche a parte) e diverse tigelle, una porzione di ottimo lardo battuto e una di gorgonzola per un incredibile connubio fra sapore, qualità e convenienza. Il tagliere, disponibile in diverse opzioni, potrà saziarvi tutti i giorni, dalle ore 11:00, alle 14:00, direttamente al laboratorio di Via Mercato 40, Cossato.

Forno Romagnolo 2 intende ringraziare lo staff e tutti coloro che si sono recati domenica ad assaggiare le novità, ora disponibili tutti i giorni, a pranzo.

Il Forno

L’attività nasce dalla passione di Giuseppe Romagnolo, che con i suoi 40 anni di esperienza nel campo della panificazione, ha insegnato e tramandato il mestiere ai figli, già in tenera età. La qualità, l’artigianalità e la tradizione del forno, accompagna la famiglia Romagnolo, fin dalle origini. Giuseppe ha trasmesso ai figli l’eccellenza appresa dalla sua incredibile esperienza: ha infatti gestito gli antichi e più recenti forni di Chiavazza, Pavignano, del Piazzo e gestito diverse attività susseguitesi nell’arco della sua carriera. Per chi volesse assaporare i prodotti del Maestro (spiccano i sottili e leggeri grissini all’acqua, totalmente artigianali) oggi lavora nel laboratorio di Vigliano, in Via Milano 273.

Nel maggio 2012, i fratelli e la madre Silvana avviano la propria attività, seguendo le orme del maestro e grazie all’impegno costante riescono ad avviare il proprio laboratorio. Grazie all’impegno e all’unione dell’esperienza di ciascuno, un po’ alla volta, l’impresa si è allargata, proponendo formaggi locali e affettati di qualità, per aprire il banco della gastronomia e presentando freschezza a km 0. Oggi si dedicano attivamente alla produzione dello gnocco fritto, mantenendo intatti i valori percepiti.