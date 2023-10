Cittadellarte, “Nel nostro piatto”: una mostra da vivere che viviamo tutti i giorni (FOTO)

La mostra biellese “Nel nostro piatto” promossa e ospitata da UPBeduca e dal Comune di Biella, con il patrocinio del MIUR, si propone fornire maggior consapevolezza su tematiche essenziali alla vita di tutti: l’attenzione al cibo, dalla produzione al consumo, offre la possibilità di instaurare abitudini benefiche non soltanto per il nostro organismo, ma anche per il nostro pianeta.

“L’idea nasce dalla nostra mission – affermano i rappresentanti di UPBeduca, curatori dell’iniziativa – Intendiamo portare a tutti, senza distinzione di età, un’educazione permanente e un’informazione continua: ciò che ci permette di aggiornarci e migliorare, senza distinzione di età. Per questo la mostra ha una forte componente interattiva e tecnologica, impiegata per far riflettere giocando”.

Nell’esposizione immersiva, situata nei locali di Fondazione Pistoletto, il fruitore non è più spettatore, ma parte integrante di un processo conoscitivo, alla scoperta di ciò che quotidianamente consumiamo. Grazie alla collaborazione con ecOfficina, il progetto possiede una forte valenza multimediale e grazie alla tecnologia in gioco, è possibile approfondire tematiche profonde e complesse, in semplicità.

Come affermano i curatori, le nostre abitudini alimentari possiedono un peso non indifferente sulla nostra salute e la sostenibilità della Terra, tematiche che se trascurate, pasto dopo pasto, porteranno a un significativo impatto globale. Per questo il salone punta all’acquisizione di maggior consapevolezza lungo tutta la filiera alimentare, dalla produzione e coltivazione, al consumo del prodotto finale, dal bisogno primario di ciascun uomo sul pianeta, alla sfida ambientale e sostenibile, dal perseguimento di buone abitudini, alla cultura alimentare, passando dalla formazione e interesse personale.

La visita prevede 5 aree tematiche, 19 postazioni interattive e multimediali e moltissime attività differenti, approfondendo tematiche dalla sfera produttiva a quella psicologica e sociale; ricca di curiosità, informazioni, giochi e scoperte sorprendenti, che saranno in grado di stupire i più esperti e affascinare i disinteressati.

Per visitarla sarà possibile recarsi a Cittadellarte, Biella, in Via Serralunga 27, dal 3 novembre al 10 dicembre 2023.

Per ulteriori informazioni: 015.849.7380 - 331.892.0505, segreteria UPBeduca (per scuole e pubblico).