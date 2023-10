Al via la rassegna “La montagna dialoga con la modernità”

“La montagna dialoga con la modernità”, questo il titolo della rassegna di serate culturali che la sezione di Biella del CAI intende avviare a partire dall’autunno. Temi come la tradizione e la tutela insieme all’innovazione e al cambiamento, declinati nei più svariati ambiti, caratterizzano la grande sfida che uomo e montagna devono e dovranno affrontare nei prossimi anni.

Venerdì 27 ottobre alle ore 21, presso l’auditorium dell’Università aziendale di Banca Sella in via Corradino Sella 6, la prima serata, i cui temi saranno il paesaggio alpino, le sfide per la sua corretta gestione e le reali priorità da affrontare. Interverranno Annibale Salsa, antropologo ed esperto conoscitore delle Alpi, Andrea Cavallero, agronomo e professore universitario, e Andrea Rolando, professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. La serata sarà moderata da Lorenzo Pozzo, appassionato di alpinismo e, di professione, dottore forestale che, trovandosi quotidianamente ad affrontare temi quali la fruibilità dell’ambiente alpino da parte di chi lo vive e di chi lo visita come turista, cercherà di stimolare i relatori su quelle che potrebbero essere le scelte migliori a tutela del futuro del paesaggio alpino, garantendo armonia tra uomo e natura.

Considerata l’attualità del tema, anche e soprattutto pensando alla realtà biellese, l’iniziativa ha trovato l’attenzione di Fondazione Sella, Fondazione BIellezza e del premio «+bellezza in Valle».