Gruppo Marazzato a Ecomondo: soluzioni per tutela dell’ambiente e sostenibilità.

L’ecologia, la sostenibilità e le tematiche ambientali sono diventate in pochi anni argomenti di assoluto rilievo e oggi sono sottoposti alla coscienza collettiva e non soltanto alle persone più direttamente coinvolte nelle attività, a tutela dell’ambiente. Per questo assume ancora più rilevanza l’appuntamento annuale con Ecomondo: la grande fiera delle tecnologie e delle soluzioni ambientali che si svolge ormai da diversi anni a Rimini Fiere, a cui il Gruppo Marazzato, leader nei servizi ambientali, prenderà parte con rinnovato impegno e molte novità.

Dal 7 al 10 novembre, sullo Stand 302-203 – Padiglione C1 l’azienda con sede a Borgo Vercelli offrirà una panoramica completa non soltanto dei servizi di bonifica e trattamento dei rifiuti speciali per cui è un riferimento nazionale e internazionale, ma anche uno sguardo sulle iniziative e sulla policy aziendale che ha come tema fondamentale la sostenibilità trattata a 360°, in tutti i suoi aspetti.

L’azienda, reduce dallo spegnimento di 70 candeline lo scorso anno, ha dato avvio al 2023 aggiungendo un’altra pietra miliare al suo percorso: la nascita della Fondazione Marazzato, la cui firma è avvenuta a fine marzo. Questo nuovo ente raccoglie sotto di sé tutte le attività di Corporate Social Responsibility dell’azienda e della Holding Gruppo Marazzato, e quelle della Collezione di Mezzi Storici nell’ambito della conservazione e condivisione del patrimonio culturale.

Gruppo Marazzato presenterà inoltre a Ecomondo il nuovo Smart Report che illustra i risultati, gli obiettivi e le attività del Gruppo nelle cinque aree fondamentali che sono Governance, Sostenibilità dei servizi, Responsabilità ambientale, Persone e Territorio.

Mercoledì 8 novembre Alberto Marazzato, direttore generale e responsabile del marketing strategico del Gruppo Marazzato, interverrà al convegno “Verso un programma nazionale per la simbiosi industriale: prospettive e opportunità per l’Italia” organizzato a cura del Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo, ENEA, SUN (Symbiosis Users Network) dove presenterà la nuova edizione dell’osservatorio italiano del mercato dei rifiuti speciali Wastudy. Strumento indispensabile per i professionisti del settore, Wastudy è frutto di un progetto avviato nel 2020 la cui prima edizione è stata presentata nel 2021.

Il Gruppo Marazzato parteciperà attivamente anche ad altre due importanti conferenze: la prima, in lingua inglese e dal titolo “Technological advancement in waste treatment and resources recovery” è in programma martedì 7/11 e vedrà l’azienda affiancare l’Università del Piemonte Orientale e il Politecnico di Torino con due progetti di R&S per il trattamento di rifiuti nell’ottica dell’economia circolare.

Nella seconda, in calendario giovedì 9/11 e intitolata “Realizzazione e monitoraggio di soluzioni innovative per una gestione circolare di materiali ed energia” Gruppo Marazzato presenterà un progetto di R&S sulla trasformazione dei concentrati salini da rifiuti a risorse.