Uno studente dell’Accademia Pistoletto, in mostra a Serravalle.

Gabriel Croso, un giovane artista di ventuno anni, inaugurerà la sua prima mostra personale, intitolata “Polaris”, domenica 29 ottobre, alle ore 16, nei locali dell’osteria «Il Gufo di pietra», sita in corso Matteotti, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, gestita da Piero Ferrarotti, artista fotografo e Presidente dell’Associazione Culturale Guf’Art. Saranno esposte una decina di opere, tutte realizzate nel 2023, utilizzando colori acrilici su tela o su legno, un’installazione totemica che rielabora alcuni ricordi d’infanzia e un’opera in poliuretano espanso, che rappresenta lo Yin e lo Yang, due energie opposte, necessarie e che si completano a vicenda, dove l'esistenza di uno dipende da quella dell'altro.

Polaris evoca della stella più luminosa della costellazione dell’Orsa Minore, che è anche la stella più brillante vicina al polo nord celeste, conosciuta come stella polare o stella del nord, ma in questo caso Polaris è l’alter ego di Gabriel Croso, la parte oscura della sua personalità, quella ancora da conoscere, immaginata come una figura incappucciata, il cui volto è celato, una presenza che sprona ed incoraggia il momento creativo, come spiega Gabriel: “Compito dell’artista è partire da sé, per conoscersi e poter condividere con gli altri un’arte democratica, basata sulla diffusione dell'arte tra la gente comune, senza distinzione di classe, di censo o di cultura, sottolineando la centralità del ruolo dello spettatore, che diventa parte attiva delle forme d'arte, decide cosa vedere e come vederlo. Si azzarda a parlarne. Insomma vive l'arte ed è invitato alla riscoperta. L'arte democratica è arte accessibile, l'arte aperta delle strade e delle piazze, ma anche l'arte libera ancorché chiusa nei cortili, nelle chiese e nei musei”. Una visione di sé e del mondo univoca è pericolosa e limitante, Gabriel spesso “ribalta” le sue opere facendole diventare altro, offrendo una diversa prospettiva di lettura: “E’ un’altra azione di Polaris che mi fa scoprire nuove possibilità, quasi anticipando il momento in cui anche noi due ci riconosceremo e diventeremo uno”.

Gabriel Croso ha frequentato il Liceo Artistico a Varallo, e, dopo aver superato la prova d’ammissione, è stato ammesso all’Accademia Unidee, l’Accademia di Belle Arti di Fondazione Pistoletto a Biella, nata per costruire un futuro sostenibile, una visione di un possibile equilibrio tra l’artificio e la natura, un luogo dove si coltivano libertà e responsabilità, nei confronti di se stessi, dell’altro, della società, del pianeta, che Gabriel così descrive: “Non è solo un bel posto, da qui passa il mondo, vi sono anche molti artisti in residenza, si lavora in prospettiva di una sostenibilità globale che pervada ogni settore della società civile”.

La mostra, che sarà presentata da Benedetto Mandrone, sarà visitabile fino al 2 dicembre nei seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 19:30 alle 22:30; sabato e domenica: 12.30 – 15 e 19.30 – 22.30