A Biella torna “Be Natural Be Wild” il concorso per gli artisti della natura

Il 15 dicembre 2023 è il termine massimo per poter partecipare a “Be Natural/Be Wild”, il concorso rivolto agli artisti desiderosi di raccontare la natura attraverso scultura, pittura e disegno inserito nell’ambito di “Selvatica - Arte e Natura in Festival”, l’iniziativa che si terrà a Biella a partire dalla primavera 2024.

Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il concorso, giunto alla quarta edizione, ha visto crescere il numero di partecipanti sempre di più rivelandosi un format di successo. Un segnale positivo che sottolinea come il messaggio naturalistico sia ormai ineludibile per garantire un futuro al pianeta e come Biella, in questo, sia stata all’avanguardia proponendo con “

Selvatica” una riflessione duratura sul mondo naturale e i pericoli che lo minacciano. “Be Natural/Be Wild”, inoltre, ha come elemento di ispirazione e spunto di riflessione tre dei diciassette obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per la tutela e salvaguardia dell’ambiente: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a pittori, disegnatori e scultori maggiorenni, italiani e stranieri residenti in Italia. La giuria composta da un curatore, un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dagli esponenti delle gallerie Zaion e BI-BOx Art Space di Biella, Salamon & C. di Milano e Alessio Moitre di Torino, valuterà le opere in concorso e selezionerà 20 finalisti, le cui opere saranno poi allestite in una mostra all’interno del percorso espositivo di Selvatica 2024.

L’opera vincitrice verrà invece acquisita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e l’autore parteciperà con una personale alla successiva edizione di Selvatica. Ogni singola galleria premierà uno tra i 20 finalisti offrendogli una personale nei propri spazi espositivi.

Tutte le informazioni tecniche per la realizzazione e presentazione degli elaborati sono consultabili sul sito della Fondazione www.fondazionecrbiella.it.