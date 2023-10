Scappa da un incidente, viene intercettato dai Carabinieri, scappa di nuovo e urta l'auto dei militari. Denunciato

Ieri sera, 25 ottobre, alle 20 circa, la radiomobile dei Carabinieri di Cossato ha intercettato un'auto che poco prima era rimasta coinvolta in un sinistro ed era scappato. All'alt dei militari, il conducente ha abbozzato la fermata del mezzo, per poi darsi alla fuga nuovamente. In evidente stato di alterazione psico-fisica ha colliso con il mezzo dei Carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato. I sanitari del 118, intervenuti, hanno sedato il fuggitivo ed hanno condotto in ospedale il militare alla guida del mezzo urtato per accertamenti. L'uomo, un cossatese del 1971, è stato denunciato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.