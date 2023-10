Un ospite della comunità di Crevacuore ieri mercoledì 25 ottobre è stato denunciato per evasione.

Intorno alle 17 al 112 è arrivata da parte di un impiegato della struttura una chiamata nella quale si denunciava la scomparsa di un loro ospite.

I militari hanno dunque iniziato le ricerche, e hanno trovato la persona in questione al bar. Sentito il magistrato di turno lo hanno riportato in struttura e visto che era agli arresti domiciliari per lui è scattata la denuncia per evasione.