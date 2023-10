Biella: rubano la borsa a una donna mentre carica la spesa in auto. Arrestate due donne e un uomo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone, due donne e un uomo, irregolari sul territorio nazionale, rispettivamente di 28, 30 e 33 anni senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato in concorso perpetrato ai danni di una donna, 72 anni residente nella Provincia di Biella.

Nel corso di un’attività diretta alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, gli operatori della Polizia di Stato di Biella hanno intercettato un’autovettura già segnalata in quanto impiegata per precedenti furti perpetrati a Biella e in altri comuni del Nord Italia. Hanno dunque subito diramata la nota circa la presenza dell’autovettura nel territorio biellese, che è stata poi nuovamente intercettata mentre usciva dal parcheggio sotterraneo del supermercato Esselunga di Biella. A quel punto, gli operatori hanno dato il via ad un’attenta e scrupolosa attività di pedinamento, durante la quale hanno notato due individui si nascondevano nei sedili posteriori mentre non risultava esserci nessuno seduto sul sedile anteriore lato passeggero.

Durante le operazioni il personale di Polizia è intanto venuto al corrente che qualche istante prima una donna, mentre sistemava la spesa in auto, aveva subito il furto della propria borsa proprio all’interno del parcheggio del supermercato, e ne stava denunciando l’accaduto al responsabile dell’esercizio commerciale. Mentre l’autovettura sospetta percorreva le vie del comune di Biella in direzione Gaglianico, gli operatori hanno notato che uno degli occupanti scendendo dall’auto aveva gettato una busta in plastica bianca all’interno di un cassonetto dei rifiuti adibito alla raccolta del vetro. Gesto che ha spinto gli operatori ad intimare l’alt al veicolo e ai suoi occupanti che sono stati dunque tutti identificati.

Nel frattempo è stata recuperata la busta in plastica all’interno della quale è stata rinvenuta una borsa da donna contenente una serie di documenti ed effetti personali riconducibili proprio alla settantaduenne che aveva segnalato il patito furto al supermercato di Biella. In base a una serie di accertamenti è stato possibile ricostruire la vicenda in base alla quale la settantaduenne, intenta a sistemare la spesa nella propria auto, è stata avvicinata da una giovane donna che le chiedeva delle informazioni stradali. A quel punto, uno dei complici le ha sottratto la borsa per poi nascondersi all’interno dell’autovettura parcheggiata poco distante.

La successiva attività di perquisizione personale e all'interno del mezzo ha consentito di rinvenire auricolari presumibilmente utilizzati dai tre per comunicare tra loro e un rotolo di carta stagnola, verosimilmente utilizzato per schermare i telefoni sottratti alle vittime e renderli non localizzabili.

La ventottenne fermata dagli operatori è poi stata riconosciuta anche quale autrice di un diverso episodio di furto perpetrato, nei giorni scorsi a Biella, ai danni di una donna di ottanta anni residente nel biellese, la quale oltre a subire il furto della propria borsa aveva patito anche il prelievo fraudolento di somme di denaro. La perquisizione personale a carico della ventottenne ha consentito infatti di rinvenire somme di denaro in contanti probabilmente frutto dei prelievi fraudolenti realizzati con la carte di credito dell’ottantenne biellese. A

Alla luce dei fatti ricostruiti, sentito il Sostituto Procuratore di turno, i tre sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero, associati presso la Casa Circondariale di Biella e Vercelli in attesa dell’udienza.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti investigativi coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella.