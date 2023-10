Rebecca, Mattia, Alessandro, Miriam, Martino e Giorgia si presentano alla rappresentanza d'istituto del Liceo G. & Q. Sella

"Sostanzialista": questo il nome di una delle liste candidate alla rappresentanza d'istituto del Liceo G. & Q. Sella, composta da Rebecca Ramella, Mattia Savio, Alessandro Quaregna e Miriam Tosalli, affiancati da altri due studenti candidati alla Consulta Provinciale, Martino Dalla Fontana e Giorgia Pellicciari.

"Noi siamo tutti quanti all'ultimo anno qua al G. & Q. e per questo motivo vorremmo mettere a disposizione di tutti ciò che abbiamo imparato" raccontano i sei studenti.

I ragazzi di "Sostanzialista", inoltre, hanno deciso di muoversi con largo anticipo, prendendo contatto con diverse realtà sia locali che non, per quanto riguarda molte attività che vorrebbero proporre alla propria scuola. Tra queste tornei sportivi con premi durante l'anno e a fine anno, giornate a tema, Cena dei Maturandi, Organizzazione di una festa per i 100 giorni alla Maturità, Merchandising d'istituto, conferenze e Miglioramento della raccolta differenziata nella sede succursale.

Ma da cosa nasce il nome "Sostanzialista"?

"In 5 anni di Liceo - spiegano - abbiamo visto alcune liste proporre idee palesemente infattibili, semplicemente per accaparrarsi voti. Noi, invece, vogliamo lavorare in modo concreto, portando proposte realizzabili".

Infine, un'ulteriore peculiarità del gruppo di ragazzi candidati alla rappresentanza d'istituto e alla Consulta provinciale, consiste nel fatto che provengono da tutte e tre le scuole: Artistico, Classico, Linguistico. "Il nostro istituto è formato da tre indirizzi - concludono i ragazzi - e non vogliamo assolutamente che passi l'idea che uno è più importante dell'altro. Anzi, uno dei nostri obiettivi è cercare di avvicinare i vari studenti, magari creando una sorta di sentimento d'appartenenza per la scuola per rendere migliori gli anni del Liceo per chi verrà dopo di noi".