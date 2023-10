Obiettivo sabato: il mondo dagli occhi del fotografo

Nel 2015 un gruppo di amici con la passione per la fotografia iniziarono a trovarsi ogni sabato mattina per esplorare il Biellese alla ricerca di qualche luogo insolito e pittoresco.

Subito l’intenzione era quella di migliorare i propri scatti partendo proprio dalla condivisione di quelli effettuati durante le uscite, sia durante la sessione di scatto, esponendo le difficoltà e traendo vicendevolmente insegnamenti, sia in una fase successiva, dopo averle caricate sul gruppo privato di Facebook.

Nel corso degli anni le esperienze di ciascuno hanno permesso di accrescere il livello del gruppo e con la qualità, anche la voglia di voglia di far conoscere al pubblico i propri scatti raccolti durante l’anno in città, borghi, eventi e manifestazioni.

Quindi il passo successivo è stato la creazione di un sito Internet, una pagina Facebook e una su Instagram, per poter condividere e perché no ispirare altre persone a osservare meglio il luogo in cui vivono od osservarlo con occhi diversi.

Con cadenza periodica pubblicano una galleria fotografica delle foto migliori scattate nel corso dell’uscita, sulle varie piattaforme social, corredate da una breve descrizione del luogo o dell’evento.

All’interno del gruppo ognuno fotografa secondo le proprie inclinazioni e ispirazioni, pertanto di ogni luogo o evento viene rappresentata una poliedricità di visioni che ne arricchiscono il significato e che contribuiscono a fornire una rappresentazione con molteplici sfumature. C’è l’appassionato di dettagli e macro, quello rapito dall’architettura o dalle forme geometriche, chi preferisce panoramiche e spazi aperti e chi è attratto dalla vita delle persone e da quello che ispirano volti e movenze.

Questo gruppo di amici ha scoperto una passione che va ben oltre la fotografia, fatta di amicizia e di ricordi indelebili che resteranno non solo nelle schede di memoria, ma nella storia di ognuno di loro.