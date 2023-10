Ancora numerose chiamate ai Vigili del Fuoco per calabroni

Con le temperature al di sopra della media stagionale sono ancora diversi gli interventi richiesti ai Vigili del Fuoco su tutto il territorio per la distruzione di nidi di calabroni: le squadre procedono in base alle direttive del ministero e dove ci sono reali pericoli per le persone e gli interventi devono rientrare in un protocollo ben preciso.

I nidi dei calabroni sono per lo più costruiti in alberi cavi ma si possono trovare anche in cavità sotterranee e in solai, vecchi edifici, cassonetti delle tapparelle ecc. Questi nidi sono costituiti da più favi sovrapposti racchiusi da un involucro di forma sferoidale. Nel caso di nidi costruiti in ambienti molto riparati (come nel caso di alberi cavi) l’involucro può essere incompleto. Il foro di accesso al nido si trova nella parte inferiore dell’involucro che viene ampliato man mano che la colonia cresce e sono aggiunti altri favi. Come per tutti i Vespidi, i favi sono disposti in modo orizzontale e di conseguenza le celle sono verticali.

Le chiamate prese in carico dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco verranno gestite in base alla normativa corrente. Nei casi in cui si ritenga che l’intervento non sia di competenza dei Vigili del Fuoco si consiglierà di provvedere a contattare ditte private specifiche che svolgono attività di disinfestazione e bonifica di luoghi da insetti.

Occorre rimarcare l’importanza della tutela degli insetti appartenenti alla famiglia 'Apidae', api e bombi, specificatamente tutelati e non rientranti nella disciplina di cui sopra.