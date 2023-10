Giornata Mondiale contro l’Ictus, a Biella 32 pazienti si sono sottoposti a screening

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Ictus l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale - A.L.I.Ce. Biella, in collaborazione con la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare dell’ASL BI, ha organizzato una giornata di sensibilizzazione e prevenzione volta a focalizzare l’attenzione su uno dei principali fattori di rischio correlati all’ictus: l’ateromasia dei tronchi sovraortici. Questa condizione determina la formazione di placche a livello di tali vasi, che possono andare incontro a complicanze acute potenzialmente responsabili di ictus, come la trombosi o l’embolia. In entrambi i casi ne deriva un mancato afflusso di sangue a un’area cerebrale, con conseguente danno ischemico.

Ieri, mercoledì 25 ottobre, dalle ore 8.00 alle 16.00, presso l’ospedale di Biella, il personale della Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare ASL BI, diretta dal Dott. Enzo Forliti, e i volontari di A.L.I.Ce. Biella si sono messi a disposizione dei cittadini per informazioni e consulti gratuiti.

Oltre alla distribuzione del materiale informativo ai cittadini che si sono rivolti allo stand dell’Associazione A.L.I.Ce., 32 pazienti si sono sottoposti a screening per la valutazione clinica e l’esecuzione di un ecocolordoppler dei trochi sovraortici: 15 donne e 17 uomini di età compresa tra i 50 e i 70 anni.

“A.L.I.Ce. Biella ringrazia innanzitutto il Dott. Forliti e lo staff della Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Biella, in particolare Barbara Conti e Claudio Castagno per la collaborazione a questa iniziativa a favore della popolazione” – ha così commentato la vice-Presidente di A.L.I.Ce. Biella, Cristina Durante. – “Nella Giornata Mondiale contro l’Ictus quest’anno la World Stroke Organization lancia il tema #PiùfortidellIctus, per sottolineare che ben 9 casi su 10 potrebbero essere prevenuti correggendo i principali fattori di rischio, attraverso stili di vita adeguati. La nostra associazione si impegna in attività di sensibilizzazione e informazione perché è fondamentale implementare nei cittadini la consapevolezza che sono in prima persona promotori del proprio stato di salute”.