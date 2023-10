A Occhieppo Inferiore è stato presentato Tessere la Salute

Si chiama "Tessere la Salute", ed è un progetto pilota che ha come capofila i tre Comuni di Occhieppo Inferiore, Ronco e Valdilana. A Occhieppo è stato presentato lunedì 23 ottobre a Cascina San Clemente nell'ambito dell'evento "Mangiare e bere come si deve", al quale hanno preso parte Sandra Piolatto e Miriana Miotto infermiere di famiglie di comunità, la Dott.ssa Michela Fringuello Medico di medicina generale e con master in scienze dell'alimentazione. In chiusura ha preso la parola Roberto Maoret, educatore professionale in campo sociale del progetto Tessere la Salute.

"Tessere la Salute vuole unire l'ambito sociale con quello sanitario troppe che troppe volte non dialogano tra loro - spiega la sindaca Monica Mosca - . Noi assieme a Ronco e a Valdilana siamo i comuni capofila di questa rete che abbiamo però intenzione di allargare. Ad oggi abbiamo partecipato a un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella presentando una domanda "Meglio solidali che solitari" e presto partiremo con un'altra iniziativa che si rivolge direttamente alla popolazione, aprendo i nostri ambulatori alla popolazione".

Per quanto riguarda Occhieppo Inferiore l'ambulatorio inaugurato nel 2021 sarà aperto tutti i giovedì per aiutare le persone che non sono più attive nell'ambito lavorativo. "L'obiettivo - conclude la sindaca - è coinvolgere queste persone in corsi di aggiornamento, offrire loro spunti per l'avvicinamento al digitale".

In tutti e tre i Comuni, ad accogliere gli interessati sarà l'educatore Roberto Maoret e presto partiranno altre iniziative dirette alla popolazione.