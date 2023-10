Cordar Biella: Risultati eccellenti riconosciuti da ARERA

Grande performance del gestore Cordar Biella nell’ambito dell’applicazione del meccanismo incentivante a livello nazionale, relativo alla qualità tecnica e contrattuale del servizio idrico integrato.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le delibere 476 e 477 pubblicate in data 19 ottobre 2023, ha approvato le graduatorie relative alla valutazione della Qualità Contrattuale e della Qualità Tecnica, nonché le relative premialità da riconoscere ai gestori più virtuosi.

Molto positivi i risultati per il territorio biellese: nella classifica generale della Qualità Contrattuale Cordar Biella ha ottenuto premialità per un importo complessivo di euro 359.962,00, posizionandosi ad un livello di eccellenza nel contesto nazionale e risultando la miglior gestione dell’Ambito di appartenenza (EGATO 2 Piemonte).

Analoghe eccellenti prestazioni sono emerse per quanto riguarda la Qualità Tecnica, che ha riservato a Cordar Biella premialità per un importo complessivo di euro 797.541,00 grazie al posizionamento al 5° posto a livello nazionale per lo “Smaltimento fanghi in discarica” ed all’8° posto per la gestione delle “Perdite Idriche”.

Le premialità saranno erogate da CSEA (Cassa Servizi Energetici Ambientali).

Il Presidente di Cordar Biella Gabriele Martinazzo anche a nome del Cda, esprime compiacimento e soddisfazione per il grande risultato conseguito, tutt’altro che scontato, che pone il gestore biellese ad un livello di eccellenza, al pari di colossi nazionali molto più strutturati. L’obiettivo rappresenta la sintesi delle scelte organizzative e del lavoro trasversale svolto in particolare dalle dirigenti e da tutto il personale ed inevitabilmente le positive ricadute coinvolgeranno l’intero territorio gestito.