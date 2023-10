Ciclabili nel Biellese? Per il vicepresidente della Provincia Maio si può: “Da realizzare in modo serio”

“Una pista ciclabile da Biella a Cossato? In linea di principio sono assolutamente favorevole alla mobilità sostenibile ma deve rispettare tutti i requisiti di massima sicurezza”. Parola di Federico Maio, vicepresidente della Provincia e consigliere comunale a Palazzo Oropa, a proposito della proposta lanciata dal quotidiano Newsbiella.it di realizzare una ciclabile che colleghi le due città più popolose del Biellese (leggi anche: Ciclisti in Super? Non va bene. Diamo vita ad una ciclabile Biella-Cossato: ecco i vantaggi).

“Sono diversi i progetti sul tavolo – spiega Maio – Prendiamo ad esempio il percorso che si potrebbe realizzare dal Tracciolino a Bielmonte così da ricreare un vero e proprio terrazzo del Biellese. Pensate solo a ciò che si potrebbe dar vita: aree sosta camper, zone di ricarica dei mezzi elettrici, un servizio navetta per i visitatori, un chilometro di asfalto riflettente per passeggiare di notte sotto le stelle e tanto altro ancora. Sarebbe sicuramente un piano che porterebbe enormi benefici a tutto il territorio. Le idee ci sono, basta riunirle in un progetto serio e ben delineato”.

Dove la massima sicurezza venga garantita in toto. “Vanno evitate dove il flusso del traffico raggiunge numeri elevati – sottolinea Maio – Non era pensabile, ad esempio, creare una ciclopedonale per il raddoppio della Trossi. Non è salutare né per chi la percorre in bici né per le auto in transito. Vanno fatte lontante dalle arterie a grande percorrenza e in aree dove l'ambiente, il verde venga valorizzato totalmente”.

Anche Biella potrebbe accoglierne di nuove ma “va redatto un progetto serio, organico che punti ad un turismo, non solo religioso, ma anche sportivo ed ecosostenibile – afferma Maio – Siamo uno dei pochi luoghi d'Italia che può vantare una bellezza paesaggistica davvero invidiabile. Un balcone sulla Pianura Padana che permette, in giornate soleggiate, di vedere città come Torino e Milano. Occorre solo crederci”.