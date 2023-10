Biella: lunedì si presenta la stagione teatrale. Al Sociale lavori in partenza a metà novembre

Lunedì 30 è in calendario la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale "Biella in scena 2023-2024", che quest'anno non avrà come location il teatro Sociale in quanto sarà interessato dai lavori. L'edificio in piazza Martiri tra quindici giorni diventerà infatti un cantiere.

Le anteprime della stagione teatrale hanno già una data: giovedì 26 ottobre, alle 21, con Fiorella Mannoia e Danilo Rea in “Luce”, straordinario live di pianoforte e voce. Lunedì 13 novembre, alle 20:45, “Sono Cambiato”, lo spettacolo comico dissacrante di e con Angelo Duro. Giovedì 23 novembre, alle 21, Nino D’Angelo in concerto con “A gentile richiesta…Il poeta che non sa parlare”. Per le altre bisognerà aspettare i dettagli della conferenza.

Per quanto riguarda invece i lavori al Teatro Sociale sono stati assegnati, e partiranno tra 15 giorni circa, spiega l'assessore ai lavori pubblici Davide Zappalà. "Abbiamo deciso di modificare il progetto originario e questo ha comportato un allungamento dei tempi. Con il "Por fesr" erano stati stanziati nel 2018 150 mila euro, noi abbiamo invece voluto destinare a questo capitolo 1 milione e 600 mila euro".

Tra gli interventi previsti ci sono la sostituzione del graticcio in legno, la posa di luci a led, il restauro del palco, la sistemazione del retro del palco nonché la copertura e l’isolamento del tetto. Non è poi tutto, perché il progetto prevede anche il rinforzo delle travature reticolari, la sostituzione dei pavimenti nella platea, la posa di display per informazione e sottotitoli durante gli spettacoli, la sistemazione dei bagni, l'eliminazione di tre file di poltrone per dare spazio all'orchestra sotto al palco, la sistemazione degli impianti elettrici, di aerazione e termico, oltre che tinteggiature e rifiniture varie.