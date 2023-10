“A ognuno il suo”/“A ognunu su sou”

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico mensile tra “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Presentazione del proverbio: “a ognuno il suo”

Se si mettesse in pratica, a tutto campo, il nostro proverbio: “A ognuno il suo”, sicuramente nel mondo regnerebbe la giustizia e la pace, cose che, in questi tempi, desideriamo più di sempre. Il proverbio è rafforzato anche dalla parola di Gesù che, interpellato dai farisei e dagli erodiani, decreta di dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio.

Presentada de su dìciu: “A ognunu su sou”

Si si ponzerat in pratiga, in totue e in ogni campu, su dìciu nostru: “A ognunu su sou”, de seguru in su mundhu tiat regnare sa giustiscia e sa paghe, cosas chi, in custu tempus, disizamus pius de semper. Su dìciu est infortidu dae sa peràula de Gesus chi, porrogadu dae sos fariseos et erodianos, decretat de dare a Cesare su chi est de Cesare e a Deus su chi est de Deus.

Dìcios e Peràula de Deus. Proverbi sardi e Parola di Dio

“A ognunu su sou”, narat unu dìciu antigu e si cumprendhet chi est unu cussizu pro fagher su chi est giustu, siat chi si tratet de cosas materiales che de bantidos o unores. A ognunu su sou, o su chi l’ispetat, ca lu meritat o ndhe tenet diritu. Custa est giustiscia e si si ponzerat in pratiga, de seguru, totu su mundhu tiat istare mezus.

Agatamus cunfrimma a custu cussizu in s’evanzeliu de Mateu, candho contat de una cundierra de Gesus cun paritzos discipulos de sos fariseos. Cussos cheriant agatare iscalina pro acusare Gesus, cussu mastru veridadosu, de esser contra a sos romanos. Peristantu, li preguntant si est lecitu de pagare sas tassas a Cesare o nono. Gesus, poi de si aer fatu dare una moneda, abbaidendhela, lis dimandhat: «De chie est s’iscrita e custa immagine?». Sos cuntrastadores li rispondhent chi est de Cesare. E Gesus lis narat de dare a Cesare su chi est de Cesare e a Deus su chi est de Deus (cfr. Mt 22, 17-21). In pratiga, sa risposta est cussa de fagher su chi cussizat s’antigu dìciu nostru: “A ognunu su sou”. Sa risposta dada a sos discipulos de sos fariseos balet pro nois puru, si cherimus esser cristianos chi amant su giustu e ponent mente a Gesus.

TESTO IN ITALIANO

“Ad ognuno il suo”, dice un nostro antico proverbio e si capisce che è un consiglio per fare quello che è giusto, sia che si tratti di cose materiali che di vanti o onori. Ad ognuno il suo, o ciò che gli spetta, perché lo merita o perché ne ha diritto. Questa è giustizia e se si mettesse in pratica, di certo, tutto il mondo starebbe meglio.

Troviamo conferma a questo consiglio nel Vangelo di Matteo, quando racconta di una diatriba di Gesù con alcuni discepoli dei farisei. Questi volevano cogliere in fallo Gesù, maestro veritiero, per accusarlo di essere contro i romani. Pertanto, gli chiedono se è lecito pagare il tributo a Cesare o no. Gesù, dopo aversi fatto dare una moneta, guardandola, chiede loro: «Di chi sono l’iscrizione e questa immagine?». Gli interlocutori gli rispondono che è di Cesare. E Gesù dice loro di dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio (cfr. Mt 22,17-21). Di fatto, la risposta è quella di fare ciò che consiglia il nostro antico proverbio: “Ad ognuno il suo”. La risposta data ai discepoli dei farisei vale anche per noi, se vogliamo essere cristiani che amano il giusto e obbediscono a Gesù.