Ponderano, l'assessore regionale Elena Chiorino protesta davanti ai cancelli

“A Ponderano si ritorna ad aprire i cancelli delle scuole alle 7.55 lasciando i bambini in mezzo alla strada e impedendo loro il riparo dall’acqua nei giorni di pioggia. Sia ben chiaro: se si ha a cuore l’attenzione ai bambini si può provvedere e anche velocemente”. Così dichiara l'Assessore regionale all'istruzione, Elena Chiorino, che ha indetto nella mattinata di oggi, 25 ottobre, una conferenza stampa all'esterno del plesso ponderanese in via Carducci. Contattata da genitori preoccupati per la mancata apertura anticipata, l'Assessore ha voluto verificare la situazione insieme al consiglieri comunali di 'Ponderano Merita', Marco Romano e Marco Gardiolo, a Davide Zappalà, Salvatore Tedesco e al segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Cristiano Franceschini. Fuori dal cancelli ha fatto la sua comparsa uno striscione "Sindaco Locca usa saggezza, apri i cancelli per la sicurezza".