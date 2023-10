Ponderano, cancelli chiusi fuori da scuola il Sindaco Locca risponde alle proteste: "Se serve c'è il pre scuola gratuito"

"Certo che i cancelli sono chiusi, ma per determinati motivi, e se serve c'è il pre scuola gratuito, basta iscrivere i bambini", risponde il sindaco di Ponderano Roberto Locca in merito alle proteste che ci sono state nella mattina di oggi mercoledì 25 ottobre davanti alle scuole alle quali ha partecipato anche l'assessore regionale Elena Chiorino.

"La circolare diramata dal preside - spiega il sindaco - dove si legge che da oggi i cancelli saranno aperti alle 7,55, ha fondamenti oggettivi: lasciare i bambini dentro ai cancelli è una grande responsabilità. Si sa che i bambini giocano e corrono, e possono verificarsi situazione spiacevoli, come è già accaduto. Inoltre a chi interessa, dalle 7,30 c'è il pre scuola gratuito, quindi i bambini non sono in strada. Senza contare che lasciando i cancelli aperti può entrare chiunque, e fare danni alle strutture scolastiche. Poi davanti a scuola in ogni caso le auto non circolano più. Dal 2019 quando sono stato eletto, tra le prime cose che ho fatto, è stato mettere in sicurezza le scuole: davanti ai plessi non passano le auto, quindi la zona è in sicurezza, mentre quando c'era il sindaco Chiorino non era così. Quindi i cancelli sono chiusi per motivi oggettivi, ma se serve le famiglie hanno servizi a loro disposizione, se devono lasciare i bambini e andare a lavorare".