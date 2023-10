MELAMANGIO&MELABEVO 2023: la serie di eventi per tutti i gusti.

Mancano ormai pochi giorni alla 23esima edizione di Melamangio&Melabevo, e si ricordano i principali appuntamenti:

Sabato 28, ore 17.00, Apertura della Mostra Pomologica e degustazione succo di mela.

Dalle ore 19.00 “Melamagio Melabevo e Melasuono” Apericena in musica con “Il Canaja Brass quintet” con sfiziose ricette a base di mele Honny e Veggy.

Prenotando il vostro tavolo vi godrete meglio la serata.

Domenica 29 dalle ore 9.00, Colazione con dolci alle mele, succo di mela fresco e caffetteria. Apertura del “Mercato dei Produttori” non solo mele, ma anche formaggi, miele, distillati, pasta fresca, confetture, spezie, lumache, pasticceria, riso, formaggi di capra prodotti gluten free e Prodotti di Artigianato.

- Dalle ore 10.00 alle 15.00 Pittura su corpo con Hennè a cura di Diana Carolina Rivadossi Ore 10.30 MELA- LAB Foresteria di San Clemente “Il Nido sul melo”: laboratorio dedicato ai bambini dai tre ai dieci anni su prenotazione.

- Ore 11.30 Intervento Artistico di arte partecipata Cerchio Laboratorio Donne- Isadora Pei. Dalle ore 13.00 Pranzo a cura dei cuochi della Pro Loco sempre con la mela protagonista.

- Nel pomeriggio dalle ore 14.30 altri MELA- LAB “Mani in cera” già SOLD OUT; “Fantasie d'autunno” e “Laboratorio Verde”, qui ci sono ancora alcuni posti, anche questi su prenotazione. Per tutta la giornata, potrete assaggiare e comprare succo di mela torchiato a freddo dai volontari della pro loco, sarà attivo il servizio bar e dolci alle mele.

Vi ricordiamo che la manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, perchè è tutto all'interno del Centro Polivalente di via Caralli 7.

Siete tutti invitati!