Wool Experience giunge al termine: ottima partecipazione agli eventi di chiusura.

Si è conclusa con la castagnata dedicata agli gnomi la stagione Wool Experience 2023 di Amici della lana, con molta partecipazione e soddisfazione.

Circa 250 le persone che dal mattino di domenica 22 ottobre hanno affollato lo spazio di via Poma riservato al mercatino, all’area truccabimbi, alle attività manuali dell’associazione Tanaliberatutti e alle castagne con servizio bar, a cura della Pro loco di Miagliano. A pranzo numerosissime le famiglie che hanno fatto il picnic nel soleggiato Teatrino P408 e a seguire, alle ore 14:30, i bimbi dell’associazione Tanaliberatutti hanno eseguito lo spettacolino dedicato al libro L’orto di Barbagiò e i bimbi spaziali. Le animazioni con letture di Fata Melina (Veronica Morellini) e il cacciator di Mugluf Faunet (Franco Marassi), dell’associazione Storie di Piazza, hanno fatto da contorno ad una bella domenica d’autunno dedicata alle famiglie e ai più piccoli.

Un nuovo appuntamento con Amici della lana sarà quello del 31 ottobre con Autumn craft: un laboratorio dedicato alla feltratura della lana, che si terrà in Oasi Zegna dalle 15 alle 18, con Marielle Dumiot. La lana sarà offerta dalla nostra associazione e sarà possibile realizzare, per qualsiasi età, con acqua e sapone un manufatto a tema Halloween. Offerta libera con obbligo di prenotazione al 351 886 2836. Sarà presente anche un banchetto speciale curato da Elisabetta Munini la mamma del Bosco degli gnomi miaglianese, con tanti oggetti realizzati per la serata.

Dopo la feltratura alle 18-18.30-19 con vestiti a tema, sarà possibile passeggiare lungo i sentieri del Bosco del Sorriso, accompagnati da Overalp alla scoperta, tra boschi, rocce, arbusti e radure delle avventure di gnomi e streghe di Storie di Piazza aps. Fate, gnomi, luci, suoni, marionette e burattini vi aspettano con tante piccole storie del territorio in una passeggiata magica, immersi in un meraviglioso contesto naturale!