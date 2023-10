Storie di Piazza APS, tutti gli eventi in programma: da Torino a Biella FOTO

Storie di piazza affronta vivacemente questo fine mese di ottobre partecipando ad una mostra a Torino con un’inaugurazione venerdì 27 ottobre; poi accompagnerà con letture dei brani vincitori il Premio Biella Letteratura e Industria sezione Montagna il 28 ottobre a Città Studi di Biella, e si immergerà infine nell’Halloween più verde del mondo all’Oasi Zegna il 31 ottobre.

Partiamo dalla mostra Art Site Fest a Torino alla cui inaugurazione tutti possono partecipare. Art Site Fest è una rassegna dedicata alle arti visive, alla narrazione e alle nuove scritture, quest’anno giunge alla IX edizione e ha per il 2023, come soggetto dominante, la riflessione sul tema dell’ambiente a cui viene dedicata una sezione speciale all’Archivio di Stato di Torino, luogo in cui verrà omaggiato il poeta-filosofo Guido Ceronetti, antesignano dei temi ambientali, sin dagli anni ’70 del secolo scorso.

Storie di Piazza ha ereditato non solo un’attrice storica del Teatro dei Sensibili, Manuela Tamietti, ma anche molto materiale ceronettiano, a partire dalle scenografie e dalle marionette dello spettacolo de I Misteri di Londra, realizzato nel 2009 dal Teatro Stabile di Torino e dal Teatro dei Sensibili con la regia della stessa della Tamietti. Materiale prezioso, conservato in questi anni a Biella da Storie di Piazza e mai messo purtroppo in mostra. L’occasione viene offerta da questo Festival torinese che ospiterà nelle prestigiose sale juvarriane, materiali tratti o pensati per i suoi spettacoli e anche scene e marionette realizzate dalla scenografa Laura Rossi.

Laura Rossi, eccellente scenografa e costumista di Storie di Piazza dal 2007, ha provveduto ad allestire una stanza apposita all’Archivio di Torino. Consolare l’universo è il titolo della mostra e vuole essere un invito a riscoprire la figura dello scrittore torinese, con scenografie, marionette, cartelli, teatrini e suggestioni. Inaugurazione mostra venerdì 27 ottobre, alle ore 17:00. Ingresso libero.

Il 28 ottobre in occasione della chiusura dei 150 anni dei festeggiamenti della fondazione del CAI, all’Auditorium di Città Studi di Biella avverrà la premiazione dei vincitori del Premio Biella Letteratura e Industria sezione Montagna, le letture dei brani vincitori saranno a cura di Storie di Piazza. Ingresso libero

Infine il 31 ottobre un Halloween speciale al Bosco del Sorriso, con Storie di Piazza versione magica, gnomi, folletti e streghe, con una forte prevalenza di teatro di figura. Il partner Amici della lana effettuerà un laboratorio di feltratura a tema, dalle 15:00 in avanti, con Marielle Dumiot, invece alle ore 18:00 partirà la HALLOWEEN WALK, una passeggiata in maschera lungo il sentiero del Bosco del Sorriso dedicata alle famiglie e ai più piccoli. Le guide escursionistiche ambientali di Overalp vi accompagneranno lungo il percorso in mezzo alla natura dove si incontreranno le creature del bosco interpretate dagli artisti della compagnia teatrale Storie di Piazza. Miti e leggende piemontesi prenderanno vita tra le ombre della sera e burattini, luci, fate, gnomi e folletti vi incanteranno lungo il percorso con racconti e suggestioni.