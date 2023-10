IOLAVORO, seconda tappa inaugurata al Castello Sforzesco di Novara

"La politica deve garantire e ampliare il ventaglio di opportunità, voi dovete essere pronti a coglierle per realizzare il vostro miglior futuro possibile. Non smettete mai di sognare e siate gli artefici dei nuovi traguardi che le nostre imprese di eccellenza raggiungeranno in futuro perchè significherà che sarete parte di quell'incredibile sistema produttivo targato "Made in Italy" che fa grande e unica la nostra Nazione nel mondo. Non date ascolto a chi racconta che l'Italia è un paese in declino e che è necessario andare all'estero per realizzarsi. Con questo evento dimostriamo che qui potete costruire il percorso per raggiungere il futuro che desiderate, in una terra tra le più belle e più vivibili del mondo". Così l'Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino ai tantissimi studenti che hanno partecipato alla seconda delle cinque tappe di IOLAVORO, inaugurata oggi al Castello Sforzesco di Novara. Con l'assessore regionale presenti anche il Presidente della Provincia, Federico Binatti, il vicesindaco di Novara, Marina Chiarelli ed il consigliere regionale Federico Perugini.