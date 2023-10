“Lampi di trincea”, mostra storica della Brigata “Sassari” per le scuole biellesi.

La mostra storica «Lampi di trincea. La Brigata “Sassari” nella Grande Guerra», voluta a Biella dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” ed allestita a Biella nelle sale di Palazzo La Marmora, è stata pensata con uno sguardo particolare rivolto alle scuole biellesi, ed un’attenzione agli allievi delle classi finali del primo e del secondo ciclo nelle quali, il periodo storico trattato, costituisce specifico argomento di studio.

Molte le prenotazioni di visite scolastiche che durante la settimana si alternano, con i ragazzi protagonisti di un tour educativo-didattico che fa memoria delle gesta eroiche di una brigata pluridecorata per meriti guadagnati sul fronte orientale italiano – in alcune circostanze assolutamente decisivi per gli esiti della guerra stessa. Ma passando tra i pannelli narrativi, incontrando manichini nelle divise d’epoca, sfiorando fucili e mitragliatrici oggi inerti e osservando i cimeli e i ricordi esposti nelle vetrine, si percepisce al tempo stesso il peso e la sofferenza della guerra, tanto per i soldati in trincea quanto per i genitori, le mogli ed i figli rimasti a casa.

Il tenente colonnello Pasquale Orecchioni, direttore del Museo storico della brigata, il sergente maggiore Alessandro Solinas ed il soldato graduato aiutante, Antonio Ledda accolgono i visitatori con un’attenzione speciale agli studenti, illustrando con aneddoti e vicende che stimolano l’interesse e la fantasia. Molte le domande rivolte dai giovani agli uomini in divisa ed ogni curiosità riceve un’esaustiva e soddisfacente risposta.

Per questi allievi possiamo ben parlare di allargamento dell’offerta formativa, con contenuti significativi che interessano la storia e – di questi tempi più che mai – l’educazione civica che reca in sé l’educazione alla Pace. Ogni gruppo conclude il proprio percorso uscendo dalla dimora dei La Marmora e salutando in cortile l’effigie dei quattro fratelli generali che nel corso dell’Ottocento segnarono la storia d’Italia.

La mostra è gratuitamente visitabile per tutti, nei giorni da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 19:00; domenica 22 e venerdì 27 dalle ore 10:00 alle ore 19:00.