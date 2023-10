Dal Nord Ovest - Ruba il borsello e va a mangiare pagando con la carta di credito della vittima

Gli agenti del Commissariato San Secondo hanno tratto in arresto un cittadino di origine serba per indebito utilizzo di carte di credito.

I fatti sono accaduti nei pressi di Piazza Santa Rita da Cascia dove la Centrale Operativa segnalava una violenta discussione tra due uomini. Giunti celermente sul posto gli operatori sedavano la lite e il richiedente riferiva di aver appena individuato il presunto autore di un furto compiuto ai suoi danni. Poco prima, infatti, lo stesso si era accorto che dalla propria auto era stato asportato il borsello contenente i documenti e due carte bancomat.

Successivamente, grazie ai messaggi relativi ad alcuni pagamenti contactless non effettuati dalla vittima ma notificati sul cellulare dagli istituti bancari interessati, il richiedente riusciva ad individuare i presunti malfattori mentre stavano per consumare il pasto appena acquistato presso un noto fast food.

Arrivati sul posto, i poliziotti notano subito il comportamento agitato del presunto autore del furto, un uomo di etnia rom di 40 anni, che aveva ancora indosso il borsello oggetto di furto. Dopo ulteriori accertamenti si riscontrano vari acquisti eseguiti in diversi esercizi commerciali con le carte di credito sottratte al proprietario del borsello, per una somma di denaro pari a euro 148. Il quarantenne è stato arrestato per utilizzo indebito di carte di credito.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.