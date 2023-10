A Cossato non si ferma all'alt e fugge fino a Vigliano. Si schianta, scappa e aggredisce i Carabinieri (foto di repertorio)

Aggiornamento ore 10.20

È stato tratto in arresto il conducente dell'auto che, intorno alle 4 di questa notte, è finito contro la ringhiera del Lidl di Vigliano Biellese. Si tratta di un uomo di 33 anni, residente fuori provincia ma domiciliato a Biella, trovato positivo alla guida.

Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe finto di fermarsi ad un posto di controllo per poi ripartire a gran velocità in direzione del capoluogo. I Carabinieri l'hanno inseguito fino a Vigliano, dove si è conclusa la corsa dell'uomo, finito contro la cancellata del Lidl.

Lo stesso, uscito dal veicolo, si sarebbe dato alla fuga ma sarebbe stato bloccato. In quei momenti concitati, avrebbe colpito i militari dell'Arma con calci e pugni pur di evitare le manette ai polsi. Due di questi avrebbero riportato ferite guaribili in una quindicina di giorni.

Sono in corso ulteriori accertamenti: ora il 33enne, in attesa del rito per direttissima, dovrà rispondere dei reati di violenza, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e varie infrazioni del codice della strada.

Il fatto

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto questa notte nel comune di Vigliano Biellese.

A rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, due auto: una di queste sarebbe finita contro una ringhiera riportando vistosi danni. Un uomo di circa 33 anni, finito in ospedale, avrebbe riportato ferite da codice rosso.

Sul posto forze dell'ordine, 118 e Vigili del Fuoco.