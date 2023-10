Addio don Giuseppe Scandurra, lutto in Liguria: verrà sepolto nella sua Biella

Sarà recitato questa sera alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo in Diano Borello il Rosario per don Giuseppe Scandurra morto domenica scorsa dopo essere colto da malore.

La messa esequiale, invece, sarà celebrata dal vescovo Guglielmo Borghetti domani, giovedì 26 ottobre, alle 15 sempre nella medesima chiesa. Il feretro quindi proseguirà per Biella, dove verrà tumulato nella tomba di famiglia.

Nato il 4 giugno 1955 a Messina, da Saverio Scandurra e Giovanna Ata, fu battezzato il 27 dicembre dello stesso anno presso la chiesa di Santa Maria Annunziata nella medesima città. In giovane età si trasferì assieme a tutta la sua famiglia a Biella dov’è cresciuto. Compiuti gli studi teologici presso la diocesi di Foligno, è divenuto sacerdote il 1° ottobre del 1995 nella chiesa cattedrale di san Feliciano in Foligno. Come primo incarico fu nominato vicario parrocchiale di San Giovanni Evangelista nella frazione di Fiamenga in Foligno, dall’ottobre del 1995 al gennaio del 1996.

Dal 1996 al 2001 è stato Parroco di Sant’Ansovino, nella frazione di Casenove in Foligno. Dal 2001 al 2005 è stato “fidei donum” in Albania, presso il villaggio di Shenkoll, nella contea di Lezhe. Rientrato in diocesi divenne vicario parrocchiale di Sant’Angela da Foligno, nella medesima città, dal 2005 al 2007.Nel 2007 si trasferì nella sua Biella, per collaborare nella parrocchia di San Lorenzo, nel comune di Casapinta, dal 2007 al 2010.

Nel 2010 si trasferì nella nostra diocesi per motivi di salute e dal 1° febbraio del 2010 al 31 luglio del 2011, fu collaboratore parrocchiale di Sant’Antonio da Padova in Borghetto Santo Spirito. Dal 1° agosto 2011 fino al 1° settembre del 2016 fu parroco di Santa Maria delle Grazie in Verzi, nel territorio comunale di Loano. Il 1° ottobre del 2012 venne incardinato da Monsignor Oliveri nella Diocesi di Albenga e Imperia. Nel settembre del 2016 iniziò gli studi alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale in Milano per conseguire il Baccalaureato.

A partire dal 3 ottobre del 2018 fino al 28 novembre del 2020 è stato vicario parrocchiale nelle parrocchie di San Bartolomeo Apostolo in San Bartolomeo al Mare, di Riva e Deglio Faraldi e Villa e Tovo Faraldi.Il 29 novembre del 2020 divenne parroco di Diano Borello e di Diano Borganzo – Roncagli – quest’ultima retta fino al 03 ottobre del 2022 – a dal 6 maggio del 2022 parroco di Diano Arentino – Evigno.