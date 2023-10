Cerrione, dal Comune i “buoni libro”

Il Comune di Cerrione ha pubblicato l’avviso per i “buoni libro” destinati ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado residenti in paese per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico in corso.

Per i ragazzi che frequentano la “media” di Cerrione il contributo è di 220 ciascuno per la prima, 103 euro per la seconda e 110 euro per la terza.

I ragazzi che vanno a scuola in altri luoghi possono godere di un contributo pari al 65%: classe prima 77,70 euro, seconda 36 euro, terza 38,5 euro.

Entro il 5 novembre, le domande devono essere presentate esclusivamente online, accedendo sul sito del Comune www.comune.cerrione.bi.it / Sportello online del cittadino / Buoni libro .

Per informazioni contattare lo 015/671341 interno 5.