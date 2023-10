All'Itis, l'intitolazione dell'aula magna al preside Rigola

L'Itis di Biella intitola l'aula magna allo storico preside Franco Rigola, scomparso il 30 ottobre di tre anni fa e lo fa nel corso di una cerimonia in calendario lunedì 30 ottobre alle 17,30.

Nel corso dell'evento sarà scoperta una targa in ricorso dell'ex preside: "Un omaggio dovuto - afferma l'attuale preside Tiziano Badà, che dell’iniziativa è promotore - ad un dirigente scolastico che ha saputo innovare così in profondità la didattica della scuola al punto di divenire un tecnico di riferimento per vari Ministri dell'Istruzione. Dobbiamo inoltre all'ingegner Rigola il merito di aver portato a livelli di assoluta eccellenza l'Istituto nel quale ho insegnato per più di vent'anni e che, dal primo settembre di quest'anno, mi onoro di dirigere."