20 anni di servizio pastorale, Salussola rende omaggio a don Lodovico

Salussola rende omaggio a don Lodovico De Bernardi per i suoi 20 anni di servizio pastorale. La ricorrenza ha avuto luogo domenica scorsa, alla presenza di tutta la comunità.

Per l'occasione, il sindaco Manuela Chioda l'ha celebrato così sui canali social del Comune: “Sembra appena accaduto invece era il 25 ottobre 2003 e, quel giorno alle 20 don Lodovico ha celebrato la sua prima Messa a Salussola. Noi incuriositi siamo andati ad accoglierlo e piano piano è entrato nella vita della parrocchia, anzi delle parrocchie e nella vita di Salussola, un paese particolare con tanti campanili, con tante esigenze, ognuna importante, ognuna speciale. Un prete diverso, rispetto al modo che avevamo di vedere il sacerdote, più tecnologico e comunicativo, precursore dei tempi di oggi. Grande è la sua attenzione per i giovani, la gestione del centro estivo e l'oratorio: luoghi dove i ragazzi interagiscono e dove si costruiscono quei ponti che trasformano questi giovani in uomini e donne con dentro l'amore per questa comunità. Allora ci siamo avvicinati, abbiamo cercato di capire questo nuovo modo di essere con noi, ma soprattutto uno di noi ed abbiamo condiviso momenti buoni e momenti meno buoni nelle vicende delle nostre famiglie, soffrendo con noi, rallegrandosi con noi per i nostri traguardi… ecco che si sente, che si vede la comunità come famiglia.Domenica abbiamo festeggiato don Lodovico con la gioia nel cuore e penso di interpretare i pensieri di molti con queste poche parole. Salussola ha un cuore grande ed una grande capacità di amare nel silenzio e con discrezione. Auguri e buon cammino in mezzo a noi Don Lodovico”.