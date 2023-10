Parlamentare e rappresentante Tamil incontra la comunità di Valdilana

Nei giorni scorsi, al Municipio di Ronco, a Valdilana, si è tenuto un incontro significativo con la comunità Tamil rappresentata dal parlamentare Kajendran.

“Il racconto della vita di un popolo che soffre da tempo per la drammaticità e atrocità della guerra civile con i cingalesi terminata nel 2009 e per le successive e attuali discriminazioni che non permettono una leale convivenza tra le due etnie – si legge nel post della pagina Facebook di Valdilana Insieme - L’ascolto delle parole del nostro ospite ha permesso ai presenti di riflettere su quanto sia importante la conoscenza più intima e non stereotipata, delle sofferenze di un popolo della nostra comunità Tamil insediata a Trivero a partire dal 1989. Ringraziamo per questa opportunità con l’invito e interesse, congiunto, ad approfondire ulteriormente l’argomento. Verrà programmata prima di Natale una serata per informare e approfondire la condizione Tamil”.