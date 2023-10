Fiom/Cgil, elezioni nel Biellese. Porcari: “Soddisfatti per il risultato raggiunto”

Mese di ottobre molto positivo per la Fiom/Cgil. Nel corso delle elezioni di tre RSU, infatti, il sindacato di via Lamarmora ha eletto 7 rappresentanti su 9 disponibili. Le votazioni sono avvenute in tre importanti aziende del territorio: la Roj Electrotex di Biella, la Kramer di Crevacuore e la Sacma di Sandigliano, rispettivamente con 186 dipendenti, 81 dipendenti e 76 dipendenti all’attivo. Nei primi due casi si trattava di un rinnovo delle cariche, mentre nel terzo di una nuova elezione.

“Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto - spiega Filippo Porcari, segretario generale della Fiom/Cgil di Biella - Si tratta di un risultato estremamente lusinghiero, che premia il lavoro di anni da parte dei nostri delegati ai quali facciamo i migliori auguri di buon lavoro, visto l’importante ruolo di rappresentanza dei lavoratori cui sono chiamati. Ora guardiamo avanti, verso il prossimo rinnovo del contratto, previsto per l’anno prossimo. C’è da mettere in evidenza che, l’ultimo accordo siglato, ha portato ad un aumento netto nella busta paga base pari al 6,4% al mese dallo scorso mese di giugno. Un traguardo importante, che fa da base per il futuro dialogo tra le parti”.