Ddl Montagna, Carosso: "Grazie al Governo e al ministro Calderoli per aver mantenuto l'impegno"

"Il Ddl Montagna approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri è un provvedimento fondamentale. Ringrazio il Governo ed in particolare il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli per aver mantenuto l'impegno, come annunciato in Consiglio regionale nello scorso mese di febbraio. Ora lavoriamo per definire i criteri per individuare i Comuni montani" Così il Vice Presidente della Regione ed Assessore alla Montagna Fabio Carosso commenta la notizia dell'approvazione del disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Un provvedimento che andrà a colmare una lacuna del nostro ordinamento: infatti oltre il 35% dei territori italiani è montano, ma manca una precisa definizione di cosa è la montagna.

"L'obiettivo- sottolinea Carosso- è riconoscere e promuovere le peculiarità delle zone realmente montane, assicurando la tutela dei diritti civili-sociali in quei territori e garantendo un reale godimento dei servizi pubblici essenziali ai cittadini come scuola e sanità. Vengono inoltre previsti incentivi allo sviluppo economico e delle imprese, con agevolazioni per favorire i giovani e il ripopolamento dei territori montani."

"In questi anni- puntualizza Carosso- la Regione Piemonte ha già avviato molte iniziative in questa direzione, dal bando per incentivare la residenzialità in montagna, alle botteghe dei servizi, alle risorse per le scuole di montagna. Abbiamo avviato la Strategia per la Montagna, coinvolgendo tutti i soggetti interessati per mettere a sistema le collaborazioni tra le istituzioni, accrescere la conoscenza dei territori e individuare le politiche per contrastare gli squilibri, i ritardi e la marginalità, specialmente nelle aree più periferiche. Abbiamo destinato alla montagna risorse cospicue nell'ambito della Programmazione Europea per lo Sviluppo Rurale. Ora, con la notizia dell'approvazione del ddl, abbiamo un ulteriore stimolo per proseguire e consolidare il nostro lavoro, nell'attesa che il provvedimento venga definitivamente approvato dalla Camere. Ringrazio anche l'onorevole Alessandro Panza per il lavoro svolto come consigliere del Ministro e per aver portato la sensibilità di chi vive in montagna."