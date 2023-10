Candelo, via del Cervo chiusa fino a venerdì. L'annuncio del sindaco: “Lavori urgenti alla condotta fognaria”

Via del Cervo resterà chiusa fino alle 18 di venerdì 27 ottobre per lavori urgenti alla condotta fognaria.

Lo rende noto il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “In seguito all’ispezione della condotta fognaria e verificate le condizioni delle stesse durante gli scavi, si è reso necessario un intervento di manutenzione urgente da parte di Cordar, intervento che non poteva essere previsto in sede di programmazione dei lavori. Comprendo i disagi, ma non si tratta di ritardi nei lavori quanto invece di interventi necessari per cercare di limitare i disagi in futuro”.