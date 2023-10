Biella, accordo tra Comune ed “Animali Solo per Amore”

La Giunta Comunale di Biella del 16 ottobre ha approvato la convezione stipulata dalla dirigenza dell’ente nel dicembre 2022 tra il Comune e l’associazione “Animali solo per Amore” di Biella (con sede in via Orfanotrofio 16).

Tale convenzione prevede la gestione fino al 31 ottobre 2025 del canile sanitario-rifugio di Cossato da parte di “Animali solo per Amore”. Stabilisce inoltre che l’associazione è tenuta anche a cattura e ricovero dei cani vaganti sul territorio, al mantenimento e cura degli stessi, alla promozione dell’affidamento dei cani.

Altro compito è il recupero e la cura di animali incidentati limitatamente all’immediato mantenimento in vita, fino al ritiro da parte dell’eventuale proprietario. I costi per le successive cure sono a carico dello stesso proprietario, oppure della pubblica amministrazione in caso di animali non identificati.

Nell’approvare tale convenzione, la Giunta Comunale di Biella ha tenuto conto delle ultime modifiche al codice della strada, secondo cui gli utenti della strada hanno l'obbligo di soccorrere gli animali vittime di incidenti stradali.

Ad esempio, nel caso di un gatto incidentato dotato di microchip, le cure saranno a carico del proprietario. In assenza di microchip, il Comune sul cui territorio si è verificato il sinistro provvederà alle cure ed all’affidamento ad un’associazione di protezione animali per adozione od eventuale collocazione nella colonia felina di appartenenza.